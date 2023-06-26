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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحذر.. القومي للبحوث يكشف الأضرار الناتجة عن أكل اللحوم النيئة|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكدت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن أكل الكبدة نية غير مُحبذ، موضحة أن هناك بعض الميكروبات تكون موجودة باللحوم بصفة عامة بجانب ميكروبات الجو الغير مرئية التي تؤثر في الأغذية المكشوفة.

وأضافت ضحى عبده، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن معدل الحرق سببه يمكن أن يكون وراثى أو بسبب خلل في الهرمونات، ناصحة من يعانون من معدل حرق غير طبيعي أن يقوم بتحليل هرمونات ليعرف السبب .

وأشارت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن طبيعة الأجسام ليست واحدة وتختلف من شخص للأخر و كذلك مُعدل الحرق، مؤكدة أن من يواجه مشكلة بالحرق أن يقوم بتحليل الغدة الدرقية سواء كان النشاط عالي أو منخفض.

أوضحت، أن النقص في الوزن بشكل طبيعي له العديد من الأسباب التي يجب الإنتباه لها.

نصائح للشوكة العظمية

وتابعت، أن مرض الشوكة العظمية له العديد من الأسباب من ضمنها السلوكيات الغذائية، و يجب على من يعانون من هذا المرض أن يقوموا بشرب الماء بقدر كافي، و ضرورة شرب البقدونس و الكرفس مغلي ليساعدوا على التخلص من الأملاح في الجسم.   
 

 

التغذية الكبدة اللحوم معدل الحرق الغدة الدرقية الشوكة العظمية

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