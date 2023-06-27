الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، ايهاب أحمد ثوابته (29 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ومحمد عصام حمامرة (17 عاما)، وصبري محمد حمامرة (17 عاما) من قرية حوسان غربا، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها .

وأصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بشظية، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء لمدينة نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أحياء عدة في نابلس، وسط اطلاق نار وقنابل صوت وغاز، واعتقلت ستة فلسطينيين من منازلهم بعد أن فتشتها، وهم: بهاء الطقطوق من منطقة الضاحية، والصحفي محمد أنور منى من زواتا، وحمزة الجرف، وخليل مرشود من مخيم بلاطة، وحمزة جعارة من شارع القدس، وماجد النوري من شارع سفيان.