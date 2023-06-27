صحف الكويت| إنهاء خدمات جميع المستشارين.. ترامب: الانتخابات الأمريكية مزيفة.. والسعودية تراقب وجبات الحجاج بالذكاء الاصطناعي

مسؤول أمني أمريكي يحذر من اغتيال قائد قوات فاغنر

إنهاء الاستعانة بخدمات وخبرات جميع المستشارين في الكويت

السعودية تسخّر الذكاء الاصطناعي‎ لمراقبة وجبات الحجاج

حريق ضخم يلتهم أحد أبراج عجمان في الإمارات

بوتين: الغرب وكييف أرادوا اندلاع حرب أهلية في روسيا

حميدتي يعلن عن هدنة من طرف واحد ابتداءً من غد



اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة القبس منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، «قلادة النيل»، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، فيما وقع الجانبان على إعلان رفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية؛ إن السيسي استقبل في قصر الاتحادية ناريندرا مودي، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء الهند منذ عام 1997.

وعقد الجانبان «مباحثات على مستوى القمة بشأن سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة في المرحلة المقبلة، وأكدا خلالها الالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات»، وفق البيان ذاته.

ووجه رئيس الوزراء الهندي دعوة للسيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية، فيما أعرب الرئيس المصري عن ثقة بلاده في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين، تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي.

وقلد السيسي، رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، «التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية»، وفق البيان.

كما أشارت الصحيفة الي تحذير المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ديفيد بتريوس، لقائد فاغنر من محاولة النظام الروسي اغتياله بعد محاولة التمرد ضد الجيش التي قادها يفغيني بريغوجين.

وفي مقابلة على «سي إن إن» الأميركية، قال بتريوس، إن بريغوجين فقد السيطرة على فاغنر بعد أن شن تمرداً ضد الحكومة الروسية، وإنه يجب أن يخشى محاولات الاغتيال.

وقال بتريوس: «إن الانتفاضة التي حدثت في أواخر الأسبوع الماضي تظهر أنه من الواضح أن بوتين ضعيف وحكومته ضعيفة».

وأشار بتريوس إلى إن الأزمة بأكملها هزت الحكومة الروسية وجعلت بوتين أكثر عرضة للخطر من أي وقت آخر خلال فترة حكمه للبلاد التي استمرت 23 عاماً.

كما قال الجنرال السابق في سلاح الجو إن بريغوجين ربما احتفظ بحياته، على الأقل في الوقت الحالي، بعد أن أبرم صفقة مع رئيس بيلاروسيا، لكنه «يجب أن يكون حذراً للغاية حول النوافذ المفتوحة في محيطه الجديد»، في إشارة واضحة إلى الطريقة التي مات بها بعض السياسيين ورجال الأعمال الروس في السنوات الأخيرة.

ولفتت الصحيفة الي قرار مجلس الخدمة المدنية إنهاء الاستعانة بخدمات وخبرات جميع المستشارين التابعين لمكاتب الوزراء في مختلف الوزراءات والجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء مرسوم تشكيل الحكومة السابقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ كافة الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على إنهاء الاستعانة بخبرات كافة المستعان بخبراتهم سواء من المتقاعدين أو من غير المتقاعدين، المستعان بخبراتهم خارج أوقات الدوام الرسمي بجهات عملهم الأصلية والعاملين بمكاتب الوزراء أو الجهات التابعة لهم.

وأكدت المصادر أن الديوان نوه على الوزارات بأن يكون تاريخ نهاية الاستعانة بخبرات المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من 17 يونيو الجاري، مشيرة الى أن العديد من الجهات قد أبلغت مستشاريها فعلياً بالقرار.

وبينت المصادر أنه في حال رغبة الوزير المختص الاستعانة أي من ذوي الخبرة والكفاءة من المتقاعدين للعمل في أي من الجهات التابعة له، فإن الأمر يتطلب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن كل حالة على حدة حتى يتسنى العرض على مجلس الخدمة المدنية، وكذلك الحال في الاستعانة بخدمات غير المتقاعدين مع ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة لذلك

بينما اهتمت صحيفة النهار الكويتية بتوجيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحدث انتقاداته إلى نظام الانتخابات في الولايات المتحدة خلال خطاب ألقاه الأحد أمام جمهوريي ولاية ميشيغن المتأرجحة.

وقال خلال خطاب ألقاه أمام جمهوريي مقاطعة أوكلاند في ميشيغان إنه أنقذ صناعة الصلب في ميشيغن من خلال فرض رسوم جمركية على الألمنيوم والصلب الأجنبي عندما كان رئيسًا.

وأضاف "لن نكون دولة بدون فولاذ أو حدود أو انتخابات"، والتي قال إنها "وهمية" في الولايات المتحدة.

وقال خلال الخطاب الرئيسي: "إذا لم يكن لديك حديد، فلن يكون لديك بلد، مثل الحدود، مثل الانتخابات يجب أن تجري انتخابات حقيقية". "وتابع "نحن لا نقوم بانتخابات حقيقية، لدينا انتخابات مزيفة".

وقال ترامب ، الذي ادعى أن انتخابات 2020 سُرقت منه، إنه يريد التصويت في نفس يوم الانتخابات واستخدام بطاقات الاقتراع الورقية مع مطلب بطاقة هوية الناخب.

وأوضح "إنهم أيضًا لا يريدون هوية الناخب لأنهم يريدون الغش. إنهم لا يريدون أن يصوتوا في نفس اليوم بشكل أفضل على ورقة اقتراع واحدة. إنهم لا يريدون أبدًا أيًا من هذه الأشياء لأنهم يريدون الغش في الانتخابات".

وزعم ترامب والعديد من حلفائه أن انتخابات 2020 سُرقت من ترامب بسبب التزوير.

وقال ما يقرب من 40 في المائة من الجمهوريين في استطلاع للرأي قبل الانتخابات النصفية العام الماضي إنهم سيلقون اللوم على تزوير الناخبين إذا لم يستعيد الحزب الجمهوري السيطرة على الكونغرس.

وفي استطلاع حديث نُشر هذا الشهر ، لا يزال حوالي 3 من كل 10 أميركيين يقولون إن الرئيس جو بايدن فاز في انتخابات 2020 بسبب تزوير الانتخابات.

وأشارت الصحيفة الي تسخير المملكة العربية السعودية مزايا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجاج خلال تأديتهم فريضة الحج هذا العام.

وأعلنت المملكة عن برنامج ذكاء اصطناعي يتم بواسطته مراقبة أوزان عبوات الوجبات الغذائية المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة.

جاء ذلك المشروع بتعاون المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي والمجموعة البحثية للواقع الافتراضي والميتافيرس في جامعة الملك عبدالعزيز وشركة طوافة.

ويتضمن البرنامج المنفذ بمخيمات شركة "ضيوف البيت" التابعة لشركة "حجاج دول جنوب آسيا"، ربط الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء للتعرف على وزن الوجبة المقدمة للحاج، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير.

ويقدم المشروع حلًا متكاملًا للحد من وجود وجبات ذات أوزان ناقصة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه، ويعمل الجهاز على رفض أي عبوة مخالفة للوزن المحدد.

كما نوهت الصحيفة الي وقوع حريق كبير في أحد الأبراج السكنية في عجمان بدولة الإمارات، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة عليه.

وامتد الحريق على طول البرج في وقت متأخر من مساء امس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الحريق التهم برجا سكنيا في عجمان.

بينما صحيفة الراي الكويتية فقد سلطت الضوء علي أعلان روسيا، الاثنين، أنها أرسلت طائرتَين حربيتين لاعتراض مقاتلتين بريطانيتين اقتربتا من حدودها فوق البحر الأسود وفق قولها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية».

كما أشارت الصحيفة كذلك الي تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تضامن المجتمع الروسي والسلطات أفشل التمرد المسلح، مشدداً على أن منظم التمرد المسلح في روسيا خانوا وطنهم.

وقال بوتين في كلمة له إننا اتخدنا كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على التمرد المسلح، مؤكداً أن روسيا تقف أمام تهديدات كبيرة من الخارج.

وذكر أن الغرب وكييف أرادوا اندلاع حرب أهلية في روسيا وأن الأحداث الأخيرة أظهرت أن أي ابتزاز مصيره الفشل.



وقال «أشكر كل العسكريين وقادة فاغنر على خدمتهم لروسيا وعدم اندلاع حرب أهلية»، مؤكداً أن غالبية مقاتلي فاغنر وطنيون.

وأضاف بأنه لدى قوات فاغنر فرصة إما التوقيع مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا.

كما أشارت الصحيفة الي أعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المقلب بـ«حميدتي» عن هدنة من طرف واحد اعتبارا من غد وخلال العيد.

وقال حميدتي «شكلنا لجنة خاصة لمعاقبة من ارتكب مخالفات ضد المواطنين»

وأضاف ندعو المواطنين لتجنب التظاهرات في مناطق القتال حرصا على سلامتهم