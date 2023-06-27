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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يرتفع بقوة مع انخفاض الدولار عالمياً | تفاصيل

الذهب يرتفع بقوة
الذهب يرتفع بقوة مع انخفاض الدولار عالمياً | تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ويترقب المتعاملون أيضًا خطابًا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة الـ0626 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1925.80 دولار للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1935.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%؛ ما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيس في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية الأربعاء الساعة الـ1330 بتوقيت جرينتش قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 77% ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو، وانخفاضها اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدًا، لكنه يعتبر استثمارًا آمنًا في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23 دولارًا للأوقية.

وصعد البلاتين بنحو 1% أيضًا إلى 933 دولارًا للأوقية.

وزاد البلاديوم 1% إلى 1319.02 دولار للأوقية.

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