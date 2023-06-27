عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل حاجة مصرية من عرفات لمستشفي الطوارئ بجبل الرحمة

جانب من نقل الحاجة
جانب من نقل الحاجة المصرية

 أفادت صحيفة عكاظ السعودية بنقل حاجة مصرية في عرفات إلى طوارئ مستشفى جبل الرحمة وذلك وسط منظومة متكاملة وعناية طبية فائقة للحجاج.

وفي سياق آخر؛ وقف وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى؛ حيث تابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وتفقد  وزير الداخلية خلال زيارته غرفة العمليات بالمركز، حيث شاهد عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها بالتعاون مع "سدايا"، لمساندة قوات أمن الحج، في تنفيذ مهامهم لإدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة، وأثناء أداء النسك في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات.

كما شاهد عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها

فيما  استمع إلى شرح مفصل من رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج؛ للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.

وشدد الأمير عبدالعزيز خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالحج وقيادات قوات أمن الحج بمقر الوزارة في مكة المكرمة، نجاح مراحل الخطط الأمنية التي تم تنفيذها، حيث لم يسجل أي حالة قد تعكر صفو حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى مكة المكرمة حتى نهاية يوم التروية، موجهًا بمواصلة الجهود الأمنية خلال الفترة المقبلة حتى يعود الحجاج إلى أوطانهم.

وزير الداخلية السعودي يتابع تنفيذ خطط تأمين الحج بمشعر منى

شاهد .. استعراض قوات أمن الحج بمشاركة وزير الداخلية السعودي

الذكاء الاصطناعي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المشاعر المقدسة حجاج بيت الله الحرام قوات أمن الحج مركز القيادة والسيطرة وزير الداخلية السعودي عرفات جبل الرحمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

ترقب أهلاوي.. كاف يدرس قرارا مفاجئا بشأن دوري السوبر الإفريقي

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

موضوعات متعلقة

محمد بن سلمان: السعودية تريد بناء حضارة جديدة للغد

حار .. تحذير من السلطات السعودية للحجاج من طقس مكة والمشاعر المقدسة

ترشيحاتنا

100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تطبيق eezee bay وطرق النصب على المواطنين

يمتلك 1.6 مليار دولار في عمر الـ 28| تعرف على أصغر ملياردير عصامي في العالم

دعاء يوم عرفة .. ينقضي ما تريد قبل مرور العام

بث مباشر.. الحجاج يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على عرفات

الكرملين ينفي علمه بمكان قائد فاجنر "بريغوجين" الحالي

تعرف على مواعيد قطارات مترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحى المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسخة طبق الأصل من نانسي عجرم.. عروس مصرية تشعل السوشيال ميديا بجمالها| شاهد

خفيفة وسريعة الهضم.. تعرف على فوائد لحم الجمال في عيد الأضحى

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ