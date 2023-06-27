نقل حاجة مصرية من عرفات لمستشفي الطوارئ بجبل الرحمة

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بنقل حاجة مصرية في عرفات إلى طوارئ مستشفى جبل الرحمة وذلك وسط منظومة متكاملة وعناية طبية فائقة للحجاج.

وفي سياق آخر؛ وقف وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى؛ حيث تابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وتفقد وزير الداخلية خلال زيارته غرفة العمليات بالمركز، حيث شاهد عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها بالتعاون مع "سدايا"، لمساندة قوات أمن الحج، في تنفيذ مهامهم لإدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة، وأثناء أداء النسك في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات.

كما شاهد عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها

فيما استمع إلى شرح مفصل من رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج؛ للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.

وشدد الأمير عبدالعزيز خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالحج وقيادات قوات أمن الحج بمقر الوزارة في مكة المكرمة، نجاح مراحل الخطط الأمنية التي تم تنفيذها، حيث لم يسجل أي حالة قد تعكر صفو حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى مكة المكرمة حتى نهاية يوم التروية، موجهًا بمواصلة الجهود الأمنية خلال الفترة المقبلة حتى يعود الحجاج إلى أوطانهم.