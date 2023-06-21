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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. استعراض قوات أمن الحج بمشاركة وزير الداخلية السعودي

جانب من عملية الاستعراض
جانب من عملية الاستعراض

وثقت “قناة الإخبارية السعودية ” لقطات من استعراض قوات أمن الحج استعدادًا لمشاركتهم في تأمين حج هذا العام، بحضور وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.


وتشارك في قوات أمن الحج فرق من كافة القطاعات الأمنية تعمل في تناغم وفق خطة أمنية مكتملة الأركان، سخرت لها الدولة كافة الإمكانيات لضمان راحة ضيوف الرحمن.

وفي وقت سابق، وقف الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، على جاهزية قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة ضمن مهام الحج الأمنية تحت شعار “بسلام آمنين”، حيث شهد الاستعراض الذي نظمته قوات الوزارة المُشاركة لهذا العام 1444هـ.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل بمركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، رئيس الجهاز العسكري بالوزارة المكلف اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري، وعدد من قادة ورؤساء ومدراء الهيئات والإدارات، ثم عُزف السلام الملكي. 

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