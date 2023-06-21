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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إطلاق اسم الملك فهد على الطريق الرابط بين الرياض والقصيم

خادم الحرمين
خادم الحرمين

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - بتسمية الطريق الرابط بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم بـ"طريق الملك فهد" ليكون امتداداً للجزء الواقع في العاصمة السعودية الرياض. 

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فأن  تغيير مسمى هذا الطريق المهم الذي تم افتتاحه في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود والذي يبلغ طوله 337 كم، يأتي  تأكيداً على دور الملك فهد في دعم قطاع الطرق، والنجاحات التي تحققت في عهده، وكان منها افتتاح هذا الطريق المهم، الذي استمر العمل على توسعته حتى أصبح يصل إلى منفذ الحديثة في الوقت الحالي، حيث يعد هذا الجزء من أهم أجزاء الطريق بوصفه الأكثر من ناحية الحركة المرورية، ويتقاطع مع الطريق السريع الذي يربط المدينة المنورة بمنطقة القصيم.

ويعتبر طريق الملك فهد من أهم الطرق الحيوية في المملكة، إذ يربط العاصمة الرياض بمنطقة القصيم، التي تتمتع بالعديد من المميزات التنافسية، خاصةً ما تزخر به محافظاتها التي يمر بها الطريق من ممكنات زراعية حيوية، تسهم في تنمية الوطن، كما يخدم الطريق الحراك الاقتصادي والحيوي من خلال تمكين الربط بين المناطق الزراعية والصناعية، كما يدعم الحركة الاجتماعية والسياحية، حيث إن مدينة الرياض أصبحت مقصداً للسياحة العالمية ووجهة لكبرى الشركات على مستوى العالم.

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