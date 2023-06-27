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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل العيد .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات ب 35 مليون جنية

المخدرات
المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تنسيقاً ومديرية أمن جنوب سيناء وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بمنطقة أبو صويره بدائرة قسم شرطة رأس سدر.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 260 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ملاكى - عدد 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تصنيع المواد المخدرة ، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصدالإتجار ، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

هذا وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (35 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المواد المخدرة تشكيل عصابى جنوب سيناء

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