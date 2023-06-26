عاجل
أخبار الفن.. رسالة مؤثرة من مريم الخشت.. سر حيرة محمد رياض وموقفه الغريبة بسبب هايم.. موقف إنساني لياسمين صبري أخبار التعليم| الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية: العمل الشاق والاستمرارية مفتاحا لتحقيق الإنجازات.. مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب أحمد موسى ينفعل على الهواء.. تطورات جديدة في حادث انهيار عقار الإسكندرية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس العيد| توك شو برلمانى يطالب بشن حملات لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع اقتصاد عمان|ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.44 %
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بالتعدى على محام أمام محكمة بالقليوبية

متهم
متهم

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية من ضبط المتهم المتسبب فى إصابة محام بطعنات نافذة فى أنحاء متفرقة من جسده على سلم محكمة كفر شكر بعد حكم بالبراءة فى أحد القضايا وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم والعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

إصابة شخصين سقطا من قطار شبرا الخيمة بالقليوبية

على سلم المحكمة.. مسجل خطر يطعن محاميا بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول منير ، ع ، ش 55 سنة محام حر بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وعلاجه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر شكر، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .
وكشفت التحريات أن الواقعة تمت على سلم محكمة كفر شكر حيث قام المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات نافذه فى أنحاء متفرقة من جسده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل غرفة عمليات المستشفى منذ أكثر من 3 ساعات ، كما أن المتهم سبق اتهامه فى جريمة قتل عمد ومفرج عنه حديثا بعد قضاء عقوبة 20 عاما.

القليوبية الأجهزة الامنية النيابة العامة أمن القليوبية شبرا الخيمة شرطة كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

لأول مرة.. أحمد موسى يعلن عن مفاجأة تحدث يوم الجمعة القادمة.. فيديو

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار

كارثة في نمرة خمسة| شاهد.. لحظات الهروب من عقار الإسكندرية المنكوب.. كاميرا مراقبة ترصد الحادث

موضوعات متعلقة

إصابة شخصين سقطا من قطار شبرا الخيمة بالقليوبية

على سلم المحكمة.. مسجل خطر يطعن محاميا بالقليوبية

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية

ترشيحاتنا

لمدة 3 أشهر..غلق كلي لكوبري 15 مايو لتوسعته وتطويره

عشر سنوات من التطور.. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعبور نحو المستقبل

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

أعمال يوم عرفة .. ضيوف الرحمن يتجمعون أمام مسجد نمرة

نهاية الجيش الأوكراني.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن الحرب

الكرملين: رئيس الإمارات يؤكد دعمه لتحركات روسيا في اتصال هاتفي مع بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

الراجل الأهلاوي يكسب.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الاطلالات

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ