ضبط المتهم بالتعدى على محام أمام محكمة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية من ضبط المتهم المتسبب فى إصابة محام بطعنات نافذة فى أنحاء متفرقة من جسده على سلم محكمة كفر شكر بعد حكم بالبراءة فى أحد القضايا وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم والعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول منير ، ع ، ش 55 سنة محام حر بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وعلاجه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر شكر، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكشفت التحريات أن الواقعة تمت على سلم محكمة كفر شكر حيث قام المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات نافذه فى أنحاء متفرقة من جسده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل غرفة عمليات المستشفى منذ أكثر من 3 ساعات ، كما أن المتهم سبق اتهامه فى جريمة قتل عمد ومفرج عنه حديثا بعد قضاء عقوبة 20 عاما.