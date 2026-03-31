سقوط شظايا صاروخية في 10 مواقع وسط إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن صافرات الإنذار دوّت في وسط تل أبيب قبل نحو نصف ساعة، على خلفية اعتراض صاروخ ذي رأس عنقودي، مشيرة إلى أن شظاياه سقطت في ما لا يقل عن 10 مواقع، من بينها بني براك وغوش دان وبتاح تكفا، ما أدى إلى أضرار في المركبات واندلاع حرائق بها، إضافة إلى تضرر عدد من المباني والمنازل.

وأضافت السلامين خلال رسالة على الهواء، أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود" أعلنت تسجيل 9 إصابات في عدة مواقع، إلى جانب أضرار واسعة في الممتلكات، فيما تحدثت مصادر أخرى عن ارتفاع عدد المصابين إلى 13، ووصفت إصاباتهم بالطفيفة، مع استمرار عمليات حصر الخسائر.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 4 جنود خلال معارك جنوب لبنان، مؤكدة أن التقديرات المعلنة بشأن الخسائر والإصابات لا تعكس بالضرورة الأرقام الحقيقية، في ظل ما وصفته بتكتم إعلامي حول حجم الأضرار والخسائر البشرية.