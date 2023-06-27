بعد محمد صلاح.. نيمار يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

أكد تقرير صحفي، رفض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فكرة الانتقال إلى مسابقة الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق اجتماع وفد مع الهلال السعودي مع ممثلي نيمار، لبحث إمكانية التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة “ليكيب" الفرنسية، أن نيمار يرفض فكرة الانتقال للدوري السعودي، إذ يستمتع بحياته في باريس، كما أن فرص استمراره في النادي العاصمي زادت مع اقتراب وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ولفتت أن رغبة نيمار أحبطت أيضا خطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي حاول ضمه هذا الصيف.



صلاح يحسم موقفه من الدوري السعودي:

يذكر أن موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، ذكر “مؤخرا” أن النجم المصري محمد صلاح مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل، رغم الاهتمام السعودي بضمه.

وأوضح أن محمد صلاح - البالغ من العمر 31 عامًا - قرر البقاء في أنفيلد موسم 2023/24، على الرغم من فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.