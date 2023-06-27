أسوان يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى، معسكره التدريبي بالقاهرة ويتوجه عصر اليوم الثلاثاء لمدينة الإسماعيلية ، ليبدأ معسكرا مغلقا يستمر حتى الخميس ثانى أيام عيد الأضحى المبارك موعد مواجهة النادى الإسماعيلى بالجولة 32 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة .

واصطحب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أيمن الرمادى 26 لاعبا للانضمام لمعسكر الإسماعيلية، وتشهد قائمة الفريق عودة اللاعب النيجيرى رافائيل لاعب الوسط المدافع الذى تسبب بسفره المفاجئ فى الغياب عن المباريات الأخيرة للفريق ،ويفتقد أسوان جهود اللاعب قلب الدفاع أحمد كاستيلو لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون الأخيرة ،ويستمر غياب المصابين أحمد أشرف ،وعبد العزيز موسى ،وصابر الشيمى ،وماليك إيفونا .

ويدخل أسوان مباراة الإسماعيلى برصيد 32 نقطة ويتبقى لأسوان مواجهة الإسماعيلي بالإسماعيلية وطلائع الجيش بالقاهرة، ويختتم الدورى بملاقاة الداخلية بأسوان .