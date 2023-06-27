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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يعاقب أطباء أسنان مركز صحة المرأة بسندنهور ببنها لتقصيرهم في العمل

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إحدى مقرات حملة "100 يوم صحة" دوار عمدة سندنهور، ومركز صحة المرأة، بقرية سندنهور، بمدينة بنها، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ثاني أيام عمل الحملة، وتزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، بدأ جولته بتفقد المقر المُنفذ به الحملة، وذلك للإطمئنان على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على إجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية المُدرجة ضمن الحملة.

وأوضح "عبدالغفار"، انتفاع أكثر من 17 ألف مواطن من سكان  القرى والمناطق المجاور بقرية سندنهور، بالخدمة الطبية والدوائية المجانية، التي تقدمها الحملة بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا أن عدد الحالات الذي حصلوا على الخدمات الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج 570  حالة.

وأضاف أنه تم فحص 3 آلاف و626 مواطنا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، كما انتفع 8 آلاف و296 سيدة من خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وذلك منذ إطلاق الحملة يوم الأحد الماضي، لافتًا إلي تكثيف ونشر الوعي الصحي بأهمية الحفاظ والاهتمام بصحة الأم وطفلها، خاصةً بمناطق الريف، من خلال فرق التواصل المجتمعي.


وتابع "عبدالغفار" أن الوزير، اطلع على معدلات التردد بين المواطنين بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، وبلغ عدد المستفدين منها 256 حالة، كما تم إجراء 1000 حالة أشعة، سحب 1897 عينة تحليل، ضمن سيارات الأشعة المتنقلة، كما تم تنفيذ 2552 ندوة تثقيفية، وذلك بوحدة صحة سندنهور، وأيضا من خلال فرق التواصل المجتمعي، المنوطة بنشر الوعي الصحي، وتكثيف الوعي لدى المواطن بأهداف ومجانية الحملة، وحثها على المبادرة في الخضوع للكشوفات المبكرة والاطمئنان على أنفسهم، مشيدًا بانتظام الفرق الطبية على مدار عدد ساعات عمل الحملة، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مؤكدًا أهمية التواجد الكامل والسريع أيضًا خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بمعدلات أداء العمل.

وقال، إن الوزير، استكمل جولته بزيارة مركز صحة المرأة بالقرية، للإطمئنان على معدلات ونسب الإشغال بين المواطنين، حيث تفقد العيادات المختلفة الباطنة، والأطفال، والعلاج الطبيعي، والأسنان، موجهًا بتوقيع الجزاء على أطباء الأسنان، نظرًا لتقصيرهم  في العمل.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير، اطلع على أعداد المترددين على عيادات المركز الصحي، موجهًا بوضع خطة شاملة لرفع كفاءة المكان وفقًا لمقاييس الجودة ، بما يعمل على تقديم خدمة ذات جودة فائقة، واطمئن الوزير، على إجراءات الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، كما اطمئن على توافر مخزون من الأدوية وأكياس الدم بمختلف الفصائل، كما تابع منظومة صرف الأدوية للأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بصورة منتظمة.

ولفت إلى أن الوزير، حرص على تفقد عيادة المرأة، واطمأن على معدلات تردد السيدات على العيادة، كما اطلع على أعداد وأنواع الطعوم المختلفة، كما تفقد غرفة الطوارئ، والصيدلية.

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