تحذير عاجل من الصحة السعودي لـ الحجاج بشأن حرارة الجو .. فيديو

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أنه تم توجيه عدد من النصائح لـ الحجاج، بسبب حرارة الجو، وأنه تم رفع عدد الأسرة الطبية المجهزة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.



وأضاف وزير الصحة السعودي خلال حواره على قناة العربية، أن كل حاج يخرج بـ شمسية، وأن جميع الأجهزة الصحية منتشرة في جميع الأماكن لمساعدة الحجاج.



وكشف أن هناك 20 حالة تعرضت لـ إغماء و ضربات، وأنه يتمنى عدم زيادة عدد الحالات التى تعرضت لـ ضربات الشمس و الإجهاد.

وحذر من السير بدون شمسية، وبدون شرب المياه، مطالبًا الجميع بـ الالتزام بالتعليمات لعدم الترعض لـ الأجهاد.



ولفت إلي أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن، مشيرا إلى أن عملية التفويج تمت من دون مشاكل.

