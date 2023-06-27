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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 34 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من حملة تموينية على المنشآت التجارية والمصانع أسفرت عن تحرير محضر رقم (١٠٧٢٣) جنح مركز بلبيس ضد أحد أصحاب مصانع خلط وتعبئة أسمدة زراعية بالمنطقة الصناعية لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازته (٣٤) طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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