فيبي وصفي في أول حوار منذ تكريمها من الرئيس السيسي: نجهز لمنح دراسية لأبناء الشهداء بالمدارس الكندية

كرم رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، فيبي وصفي لمسيرتها المثمرة في التعليم، إذ عملت كمديرة لمدرسة فلوباتير في تورنتو كندا وهي أول مدرسة مصرية تخطى عمرها 20 عامًا، تضم أكثر من 300 طالب يتعلمون فيها من بلدان مختلفة، منها: مصر، إنجلترا، كندا، الجزائر، نيجيريا، والصين، ودرست نظم التعليم للطلاب من الحضانة للثانوية العامة، في جامعات هارفارد وتورنتو وويسترين أونتاريو ودوفل كولدج، كما اختيرت ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا عام 2021.

واثناء حوار فيبي وصفي كشفت العديد من المفاجآت والأخبار الحصرية لصدى البلد

بعد تكريمك من الرئيس السيسي العديد يتساءل من هي فيبي وصفي ؟

أنا اتولدت في الأسكندرية ولكني لم ابقى كثيراً في مصر بسبب هجرتي مع أسرتي إلى كندا منذ 35 سنة، التحقت بجامعة تورنتوا ودرست التاريخ، أعلم إنني تعلمت وترعرعت في كندا ولكن قلبي وعقلي دائماً في مصر وأحاول منذ بداية عملي مساعدة بلدي وبنائها على قدر إستطاعتي.

2 - ما هي قصة التحاقك بمدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا ؟

في البداية لم أكن أنوي الاستمرار في المدرسة " قولت هجرب سنة بالكتير و هخوض تجربة جديدة " و لكن السنة أصبحت 19 عاماً لم أستطع يوماً ان أترك الطلاب والمدرسة وسبب تميزي هو العمل المستمر على تطوير نفسي فأنا في المدرسة معلمة و تلميذة في نفس الوقت كنت ومازلت حريصة كل الحرص على التعلم و أخذ الكورسات لكي أكون مؤهلة و أكثر خبرة و مواكبة للأجيال الجديدة منذ دخولي الادارة، عندما توليت ادارة المدرسة كان عدد الطلاب 299 والآن أصبحوا أكثر من 400 طالب معظمهم من كندا وليس مصريين فقط، وجعلت المدرسة أفضل مدرسة خاصة على مستوي المدينة .



3- كيف استقبلتي خبر التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي ؟

حتى أكون صريحة انا منذ ان تلقيت الرسالة حتي الآن لا أصدق أن هذا حدث أو أن هذا حقيقي، بداية الأمر وجدت رسالة من الدكتورة فاطمة تبلغني أن الرئيس السيسي سيقوم بتكريمك الأربعاء القادم في الاسكندرية، بالطبع كنت سعيدة للغاية خاصة اني احلم بهذه اللحظة منذ سنوات، وبعد تاكيد الموعد قررت السؤال "الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكرمني انا، بصراحة مش مصدقة نفسي لحد دلوقتي " ؟



4- ما هو دور وزارة الهجرة طوال الفترة السابقة ؟

وزارة الهجرة دائماً وأبدأ هي مصدر الأمان بالنسبة لي حيث انهم باستمرار يدعموني " بيحسسوني فعلاً ان مصر مهتمة بأولادها في الخارج " سواء من تواصل السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج . او عن طريق الاستاذة مها سالم المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الهجرة التي تتواصل باستمرار معي او مع معظم اعضاء الجالية المصرية في كندا.



5- هل شعرتي باختلاف في الاهتمام بالتعامل مع المصريين في الخارج منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر ؟

بالطبع منذ تولي الرئيس السيسي الأمر اختلف تماماً حيث اننا في الماضي كنا نشعر انه اذا اصابنا اي مكروة لن تهتم مصر بنا ولكن ها نحن اليوم، الدولة تهتم بكل المصريين بالخارج و حريصة على تشجيعهم و الاهتمام بأمورهم وأعطائهم إحساس الأمان أن مصر لن تترك ابنائها، وهذا ليس كلامي أنا فقط تستطيع سوْال المصريين في اي دولة و ستجد نفس الاجابات و قصص مختلفة .

6- هل دار أي حديث بينك وبين الرئيس اثناء التكريم ؟

كنت أنوي أن أقول له الكثير ولكن المشهد أربكني لانني لم أكن اصدق ان هذا يحدث وأن هذا كله حلم، ولكني قولت له "تسمحلي بالمساعدة في تنمية مصر من كندا، فابتسم وقال أكيد ودة شئ يشرف".

7- أخبرتي الرئيس السيسي انك تريدي بناء مصر من الخارج، هل لديكي أي خطط على أرض الواقع ؟

بالفعل انا بدأت في استخراج التصاريح من الجهات الرسمية في كندا ووزير التعليم في كندا رحب جداً بالفكرة، والفكرة هي تقديم منح دراسية كاملة لجميع أبناء شهداء الجيش والشرطة للالتحاق بالمدارس الكندية مجاناً وهناك مفاوضات مع الجامعات الكندية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء المرحلة المدرسية.

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