أحمد شوبير يهنئ متابعيه بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الإعلامي أحمد شوبير، الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لتدريباته مساء اليوم باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الخميس بالدوري.

ويشهد تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي عودة الثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم بعد ان منحهم راحة من مواجهة منتخب السويس في ظل سياسة التدوير التي يتبعها لمواجهة ضغط المباريات، وسيخوض كولر المباراة المقبلة بالهيكل الرئيسي للتقدم خطوة نحو استعادة لقب الدوري حيث يحتاج الي 12 نقطة للتتويج رسمياً باللقب .