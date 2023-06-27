شبانة: قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار جديد في النادي الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم نجم الفريق الأول.

وأكد “شبانة”، في تصريحات إذاعية، أن عقد محمد عبد المنعم سينتهي خلال عامين، ولكن مجلس إدارة الأهلي قرر تجديد العقد لمدة موسمين آخرين لينتهي عام ٢٠٢٧ بدلا من ٢٠٢٥؛ خوفا من تلقيه أي عروض للرحيل.

وأضاف الإعلامي، أن محمد عبدالمنعم بات من العناصر الأساسية للفريق خلال الفترة الحالية لذلك يرغب مجلس الادارة في الحفاظ علي استقرار الفريق

وتابع أن الأهلي نجح في التجديد لـ حسين الشحات وياسر ابراهيم ورامي ربيعة؛ نظرا لحاجة الفريق لهم خلال الفترة المقبلة.