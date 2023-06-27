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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبد المنعم

صدى البلد

كشف  الإعلامي محمد شبانة، عن قرار جديد في النادي الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم نجم الفريق الأول.

وأكد “شبانة”، في تصريحات إذاعية، أن عقد محمد عبد المنعم سينتهي خلال عامين، ولكن مجلس إدارة الأهلي قرر تجديد العقد لمدة موسمين آخرين لينتهي عام ٢٠٢٧ بدلا من ٢٠٢٥؛ خوفا من تلقيه أي عروض للرحيل.

وأضاف الإعلامي، أن محمد عبدالمنعم بات من العناصر الأساسية للفريق خلال الفترة الحالية لذلك يرغب مجلس الادارة في الحفاظ علي استقرار الفريق 

وتابع أن الأهلي نجح في التجديد لـ حسين الشحات وياسر ابراهيم ورامي ربيعة؛ نظرا لحاجة الفريق لهم خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي محمد شبانة النادي الأهلي حسين الشحات وياسر ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم الأهلى

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