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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسرحية سيدتي أنا ثاني أيام عيد الأضحى

مسرحية سيدتى انا
مسرحية سيدتى انا

قررت إدارة المسرح القومى برئاسة الفنان أيمن الشيوى عرض مسرحية "سيدتى أنا"، ثانى أيام عيد الأضحى على المسرح القومى، وهي من إنتاج فرقة المسرح القومى. 

 

مسرحية سيدتى انا 

والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي، وهو العرض الحادي عشر ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد و مسرح جديد" بالمسرح القومى .

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قال محسن رزق مخرج عرض "سيدتي أنا"، إن المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون" وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الارستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.

 

العرض المسرحي "سيدتي أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار  عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق. 

أيمن الشيوي فرقة المسرح القومي مسرحية سيدتى أنا نضال الشافعي داليا البحيري

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