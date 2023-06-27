رد قاس.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن كارثة في الجيش الأوكراني

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الأوكراني، التي حاولت اقتحام المواقع الروسية خلال الهجوم المضاد، لم تتوقع مثل هذا الرد القاسي.

وقال ريتر: ”ربما يكون الجيش الروسي هو الأكثر احترافًا في أوروبا… هؤلاء الرجال الذين تم حشدهم ليسوا مدربين جيدًا فحسب، بل هم أيضًا شجعان جدًا، ويقفون بحزم. يقول الأوكرانيون: توقعنا أن يركض هؤلاء الأشخاص، لكنهم يقاتلون للدفاع عن كل بوصة”.

وأضاف أن “الروس يتصرفون بحكمة، ويسمحون لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالاقتراب حتى يكون من الملائم هزيمتهم”.

وبالأمس، قال ريتر، إن الجيش الروسي سيشن هجومًا واسعًا بعد فشل الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني.

وأضاف أن"العديد من العسكريين الروس في الاحتياط ويستعدون لهجوم مضاد، الجزء الأخير من العقيدة الدفاعية لموسكو، والتي بموجبها من الضروري صد هجوم العدو، وبعد ذلك، عندما يتم إضعافه تمامًا، وتوجيه ضربة مركزة”.

وكان ريتر، قال في وقت سابق، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول ترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية.

وقال ريتر: ”هذا تهديد حقيقي، حقيقي بقدر الإمكان: سيحاول الأوكرانيون مهاجمة محطة زابوريجيا النووية وإلقاء اللوم على الروس في ذلك".