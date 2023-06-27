حكومة أوكرانيا: نحذر عمدة العاصمة بسبب الحالة السيئة للملاجئ

قال مجلس الوزراء الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستوجه تحذيرا إلى عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، بسبب الحالة السيئة للملاجئ.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال مجلس الوزراء الأوكراني في بيان: "تم دعم مشروع القرار الصادر عن المجلس حول تحميل المسؤولية التأديبية والإعلان عن تحذير عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، وسيرجي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف".

وأشار إلي أنه “تم توجيه تحذير إلى رؤساء إدارات أحياء ومناطق في العاصمة الأوكرانية”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، من أن ربع الملاجئ في البلاد وثلثها في العاصمة كييف، غير صالحة كملاذ آمن.

وقال زيلينسكي، عبر “تليجرام”: "ربع الملاجئ في أوكرانيا وثلثها في كييف غير صالحة للاستعمال".

وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي والدفاع قرر محاسبة المسؤولين وإصلاح جميع الهياكل الوقائية لتكون في حالة مناسبة.