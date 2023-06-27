نجل المخرج جميل المغازي: كنوز والدي ليست للبيع وستعرض على قناته.. فيديو

أكد شريف جميل المغازي، نجل المخرج الكبير جميل المغازي ، أنه كان دائمًا مشغول بأفكار والده، واستمتع بأفكاره وبرنامجه المميز "أيامنا الحلوة"، منوهًا بأنه استمتع بمشاهدة كنوز والده على قناته بـ"يوتيوب".

وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض ، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والده صنع أجيالا كبيرة وعملوا معه وهم أشخاص معروفة الآن، منوهًا بأن والده جعل أفراد أسرته تعمل معه، وبدأت العمل معه في عمر الـ8 سنوات، مضيفًا: "والدي منحني 5 جنيهات مكافأة بعد إخراجي لأول فيديو كليب".

وأشار إلى أن عائلته حصلت على فرصة كبيرة بالعمل في هذا المجال، وهو مدرسة كبيرة، مؤكدًا أنهم مستمرون في توثيق واستكمال أعمال والده ويحتاج لأفكار جديدة يتم صناعتها على موضوعاته المتميزة، مضيفًا: " كنوز والدي ليست للبيع وستعرض على قناته".

