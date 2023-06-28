ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة.. لميس الحديدي تغني «البخت».. وأمين الفتوى: العيد للفرح والسعادة «بلاش زيارة مقابر في أول يوم العيد»

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

لميس الحديدي تغني البخت لويجز على الهواء



حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

‏الجيش السوداني يعلن عن وقف لإطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى



أذاعت فضائية إكسترا نيوز نبأ عاجلا جاء فيه، ‏الجيش السوداني يعلن عن وقف لإطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى.

إيمان عبد الغني: بغني لأم كلثوم وعمري 4 سنوات



حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

مدون رحلات يكشف لحديث القاهرة وجهات جديدة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك



قدم معتز محمد، مدون رحلات، أفضل قائمة للرحلات في إجازة العيد، ووجه المواطنين في إجازة العيد الذهاب إلى مدينة بورسعيد بدلًا من الإسكندرية في رحلة بـ300 جنيه، وهناك العديد من الأماكن الدخول به بدون أي رسوم، منوهًا بأن بورسعيد تطورت بشكل كبير وتعد وجهة مميزة للترفيه.



الجزارة لومة: غيرت الصورة المعروفة عن المرأة وأنحر الأضاحي بنفسي



أكدت الجزارة إسلام حسن، أشهر جزارة في الإسماعيلية والمعروفة بـ"لومة"، أن الجميع يثق فيها واعتقدوا في البداية أنها طبيبة، مشددة على أنها غيرت الصورة المعروفة بأن المرأة لا تقدر على العمل في محل جزارة.

بدل رامي رضوان | مراد مكرم يظهر موهبته في تقديم البرامج



استضاف برنامج "مساء دي إم سي"، والذي يقدمه الإعلامي “رامي رضوان” الفنان مراد مكرم في لقاء خاص.

أشهر جزارة في الإسماعيلية: أتمنى الارتباط برجل شهم وجدع



روت الجزارة إسلام حسن، أشهر جزارة في الإسماعيلية والمعروفة بـ"لومة"، تفاصيل وكواليس عملها في مهنة الجزارة، مشيرة إلى أن الجميع يثق فيها واعتقدوا في البداية أنها طبيبة، مشددة على أنها غيرت الصورة المعروفة بأن المرأة لا تقدر على العمل في محل جزارة.



أمين الفتوى: العيد للفرح والسعادة بلاش زيارة مقابر فى أول يوم



أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العيد للفرح والسعادة، وبالتالى يجب أن يكون سببا للفرح ولغلق أبواب الحزن.

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

أذاعت فضائية إكسترا نيوز نبأ عاجلا جاء فيه، انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

الرئيس السيسي يجري اتصالا مع نظيره الجزائري للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك



أذاعت فضائية إكسترا نيوز نبأ عاجلا جاء فيه، ‏الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

ابتلاع أجسام كونية.. عودة نشاط ثقب أسود في الفضاء.. ما القصة؟



عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن دراسة تشير إلى نشاط ثقب أسود في الفضاء بعد سنوات طويلة من السكون.



طقس العيد.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونسب الرطوبة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد في أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فترة النهار مع بداية هذا الأسبوع.