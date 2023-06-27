عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجزارة لومة: غيرت الصورة المعروفة عن المرأة وأنحر الأضاحي بنفسي

الجزارة إسلام حسن
الجزارة إسلام حسن ، أشهر جزارة في الإسماعيلية

أكدت الجزارة إسلام حسن، أشهر جزارة في  الإسماعيلية  والمعروفة بـ"لومة"، أن الجميع يثق فيها واعتقدوا في البداية أنها طبيبة، مشددة على أنها غيرت الصورة المعروفة بأن المرأة لا تقدر على العمل في محل جزارة.

وأشارت "لومة"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك من كان يخاف التعامل معها في البداية، مؤكدة أن الجميع أصبح يقدم الدعم لها واستوعبوا فكرة عملها بالجزارة، وهناك الكثير من الزبائن يشجعونها على الاستمرار في هذه المهنة.

وأوضحت أنها تذبح الأضاحي بنفسها، ولا يوجد بها أجواء التعب، ونوهت بأنه لا يجب وضع اللحمة في الأكياس عقب الذبح مباشرة، ولابد أن يتم تشميع اللحم من خلال وضعه أمام المراوح والتكييفات.

وتابعت: "أنا غير مرتبطة وأتمنى أن أرتبط بشخص ورجل شهم وجدع.. يكون راجل بمعنى الكلمة"، منوهة بأن عملها بالجزارة لم يكن السبب في عدم ارتباطها وزواجها إلى الآن.
 

الاسماعيلية برنامج حديث القاهرة الإعلامية كريمة عوض كريمة عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

ترشيحاتنا

أمريكا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا: نتعهد بمواصلة دعم كييف

لميس الحديدي تغني البخت لويجز على الهواء.. فيديو

تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر .. شاهد

كش ملك.. اعتراف أمريكي بهزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

من ترك صيام يوم عرفة.. 10 خسائر دنيوية تجعله يندم

فاجنر وتجارة الذهب.. الولايات المتحدة تعلن تفاصيل العقوبات الجديدة على روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متقاعد روسي يحول جاره لكرة نارية.. ويرمي سيدة بسهم ليخترق عنقها

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

تعرف على طريقة كل برج في قضاء إجازة عيد الأضحى والاستمتاع بها

منهم سيد عبدالحفيظ.. لاعبو الأهلي يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ"مستر إكس"

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ