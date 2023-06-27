الجزارة لومة: غيرت الصورة المعروفة عن المرأة وأنحر الأضاحي بنفسي

أكدت الجزارة إسلام حسن، أشهر جزارة في الإسماعيلية والمعروفة بـ"لومة"، أن الجميع يثق فيها واعتقدوا في البداية أنها طبيبة، مشددة على أنها غيرت الصورة المعروفة بأن المرأة لا تقدر على العمل في محل جزارة.

وأشارت "لومة"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك من كان يخاف التعامل معها في البداية، مؤكدة أن الجميع أصبح يقدم الدعم لها واستوعبوا فكرة عملها بالجزارة، وهناك الكثير من الزبائن يشجعونها على الاستمرار في هذه المهنة.

وأوضحت أنها تذبح الأضاحي بنفسها، ولا يوجد بها أجواء التعب، ونوهت بأنه لا يجب وضع اللحمة في الأكياس عقب الذبح مباشرة، ولابد أن يتم تشميع اللحم من خلال وضعه أمام المراوح والتكييفات.

وتابعت: "أنا غير مرتبطة وأتمنى أن أرتبط بشخص ورجل شهم وجدع.. يكون راجل بمعنى الكلمة"، منوهة بأن عملها بالجزارة لم يكن السبب في عدم ارتباطها وزواجها إلى الآن.

