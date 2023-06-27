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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بلجيكا يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قال رئيس الوزراء البلجيكي، الكسندر دى كرو، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستصبح يومًا ما جزءًا من حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف دى كرو: "السؤال هو ما الذي يتعين علينا القيام به يجب تقديم الدعم السياسي لمواصلة مناقشة الانضمام، وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن هناك أسبابا لدعوة أوكرانيا إلى الانضمام إلي حلف الناتو في قمة التحالف القادمة في فيلنيوس.

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”،  "الناتو. فيلنيوس. أوكرانيا… هناك كل الأسباب لدعوة سياسية من أوكرانيا إلى التحالف. هناك فهم كامل فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا في ذلك الوقت حتى لحظة الانضمام. نحن نعمل مع الفريق لجعل قرارات قمة فيلنيوس ذات مغزى حقا".

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وكان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قال في وقت سابق، إن أوكرانيا تتوقع أن تتم دعوتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بموعد مفتوح في قمة الحلف في فيلنيوس الشهر المقبل.

وقال يرماك، في ندوة عبر الإنترنت عقدها مركز أبحاث المجلس الأطلسي: "نتوقع أن تتم دعوة أوكرانيا إلى الناتو بموعد مفتوح".

وقللت مصادر في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من التوقعات بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى القمة المقبلة.

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