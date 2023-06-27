أمين عام الناتو: لا نقلل من روسيا وينبغي مواصلة دعم أوكرانيا

قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي علي الحلف مواصلة دعم أوكرانيا وألا نقلل من شأن روسيا.

وأضاف أمين عام حلف الناتو في تصريحات له اليوم، أن حرب بوتين في أوكرانيا عمقت الانقسامات في روسيا، لافتا إلى أن نشر قوات فاجنر في بيلاروسيا سيهدد أمن الدول المجاورة لها.

أكد ستولتنبرج أن حرب أوكرانيا كان لها أكبر الأثر على حلف الناتو حيث إنها أسهمت في سعي الحلف لتعزيز قدراته العسكرية وزيادة ميزانية دفاع الدول الأعضاء على نحو لم يسبق له مثيل منذ نهاية الحرب الباردة.

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ الحلف يتم تكوين قوات مقاتلة في الجزء الشرقي من أوروبا وبالتحديد في بولندا وليتوانيا ودول أخرى من دول البلطيق وصولا إلى منطقة البحر الأسود.