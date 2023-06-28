كأس أمم إفريقيا .. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير تدريباته اليوم استعدادا للقاء مالى غدا الاربعاء باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بمشاركة المنتخب الأولمبي بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد .

جاء تدريب المنتخب الأولمبي عبارة عن مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها المنتخب المباراة وسط تشديدات من ميكالى على ضرورة التركيز فى اللمسة الأخيرة وأن تكون إيجابية على المرمي وذلك لعلاج ظاهرة إهدار الفرص الكثيرة التى ضاعت من المنتخب فى مباراته الأولى أمام النيجر .

شهد التدريبات الكابتن محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ويتطلع لاعبو المنتخب الأولمبي لتقديم مباراة قوية وعبور مالى لما لهذه المباراة من أهمية فى مسيرة المنتخب بالبطولة.

ويضم الجهاز الفنى ل المنتخب الأولمبي كلا من : ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب وليوناردو مدرب الأحمال وجوى بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وعمرو سلمان الإداري وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات .

ميكالى: هدفنا الفوز أمام مالى .. ولاعبونا فى حالة تركيز

أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن تفاؤله بحالة التركيز العالية التى يعيشها اللاعبون قبل مواجهة مالى غدا باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة .

وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد .

وشدد ميكالى فى المؤتمر الصحفي للمباراة عن رغبته وكل أفراد المنتخب فى الفوز واحراز نقاط المباراة وقطع خطوة مهمة فى رحلة الحلم نحو أولمبياد باريس .

حضر المؤتمر مع ميكالى كل من : البرازيلى تياجو المدرب العام للمنتخب واسامة فيصل مهاجم المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم .

وتابع ميكالى : لا بديل عن الفوز فى مواجهة مالى ، المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس منظم وسريع ، شاهدنا ودرسنا المنافس من كل الوجوه ، وثقتنا كبيرة فى لاعبينا ، هدفنا اسعاد الجمهور المصري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق.

ومن جانبه قال اسامة فيصل أنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة ، مطالبا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية.

من ناحية أخري أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود بينما يرتدى مالى الزى الأبيض كاملا .. حضر الاجتماع الفنى محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب وعيد سليمان مسئول المهمات.