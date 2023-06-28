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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الهجوم عليه|أول رد من ويجز عن تعاونه مع شركة تدعم المثلية

صدى البلد

تعرض مغنى الراب ويجز الساعات القليلة الماضية لانتقادات كبيرة بعد إعلانه التعاقد على جولة حفلات عالمية مقرر إقامتها في صيف 2023.

ونشر ويجز، صورة دعائية للحفل عبر خاصية ستورى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام  وأظهرت الصورة أن الشركة المنظمة تدعم المثلية الجنسية . 

وقام ويجز بحذف الصورة من حسابه بتطبيق انستجرام فى أول رد فعل له بعد الهجوم الذى تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحيا الفنان ويجز حفلا غنائيا ضخما بمنطقة التجمع الخامس، بعد غياب ما يقرب 6 شهور عن تقديم حفلات فى مصر.

 

وقام ويجز بالغناء عن طريق فلاشة وبدون فرقة موسيقية، كما حضر الحفل والد ويجز، والذى أكد أنها المرة الأولى الذى يقوم بحضور حفل له .

 

وتعتبر هذه الحفلة هي عودة قوية لحفلاتويجز داخل مصر وذلك بعد ما يقرب من العام عن الانقطاع حيث أن أخر حفلة أحياها ويجز فى شهر أغسطس الماضي على مسرح مدينة العلمين الجديدة وهي الحفلة الأنجح فى حياة ويجز.

وبعد هذه الحفلة ونجاح مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقيين بدأت الأزمة بين النقابة وويجز حيث وضع مصطفى كامل شروطا على مطربي الراب من خلال إقرار داخل النقابة يوقع عليه جميع مطربي الراب والمهرجانات وهو ما رفضه ويجز وقرر أن يحيى حفلاته خارج مصر فقط.

وظل الخلاف قائم بين ويجز ونقابة الموسيقيين إلى أن عاد ويجز من الخارج وقام بعقد جلسة مع مصطفى كامل لحل الأزمة إلا أنها لم تحل فى الجلسة الأولى وظل موقف ويجز معلق داخل مصر، حيث أن نقابة المهن الموسيقية رفضت إعطاءه تصاريح بالغناء حتى يوقع على إقرار مصطفى كامل والذى يشمل عدة قرارات أهمها غنائه على المسرح بمصاحبة فرقة موسيقية مكونة من 6 عازفين وعدم الغناء خارج مصر إلا بموافقة نقابة المهن الموسيقية.

ويجز أخبار ويجز أزمات ويجز

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