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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع مصطفى حافظ بجسر السويس يشكون من فوضى الباعة الجائلين

صدى البلد

استغاث سكان شارع مصطفى حافظ - المتفرع من شارع جسر السويس - التابع لعين شمس ، في محافظة القاهرة، في رسالة بعث بها أحد السكان، نيابة عنهم، لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون فيها من احتلال الباعة الجائلين بوابات العمارات لافتراش بضائعهم أمام المنازل ، ما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين وعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع.

 

تقول مارينا نشأت في رسالتها : “نعاني نحن سكان شارع مصطفى حافظ - المتفرع من شارع جسر السويس - التابع لعين شمس من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائي واحتلوا الأرصفة وأصبحوا في الشارع الرئيس والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة في الطريق العام”.

 

وأضافت: “الشارع أصبح محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع.. ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق ”.

 

وأشارت إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضاري، مطالبين إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

 

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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