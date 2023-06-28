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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موسم البشر والسرور.. السيسي يستمع إلى خطبة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بـ مسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.

خطبة عيد الأضحى:

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، مع قيادات وجنود القوات المسلحة، بمسجد القوات الجوية، 

وعقب صلاة العيد قال الخطيب إن عيد الأضحى يوم عيد في الأرض والسماء ، موسم البشر والسرور، والفرح والسعادة بفضل الله تعالى وكرمه ، وعيد الأضحى يوم عظيم مشهود من أيام الله تعالى؛ حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر، وشعيرة الأضحية، ولقاء الأهل والأحبة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر)؛ ويوم القر: هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه يمني بعد أن فرغوا من أعمال يوم النحر.

وأضاف الخطيب أن الله شرع لنا الأعياد لنستعيد الأمجاد ولنفرح برحمة الله سبحانه وتعالى .

وأوضح أن الأعياد بدأت منذ اللحظة الأولى من خلق سيدنا آدم فإنه خُلق يوم الجمعة ودخل الجنة يوم الجمعة وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة وكان هذا اليوم عيد في الأرض وعيد في السماء ضلت الأمم واختلفت فيه وهدى الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام فوفقها الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة فهذا يوم عيد اتخذه الله سبحانه وتعالى لخلق أدم ومنذ اللحظة الأولى وضع القواعد التي يستقر بها الإنسان على وجه الأرض وتتحقق بها الخلافة.

وقال إن الأمن والسعادة هما الوسيلة لتحقيق الخلافة على الأرض فالخوف يعوق العمارة والحزن يعوق العبادة فلا تتحقق العمارة على الكرة الأرضية إلا بعمارة الأكوان وعبادة الرحمن.

وأضاف إن الله علمنا أن نطمئن ما حولنا وأن لا نيأس أحد من رحمة الله لأن إبليس هدفه الأول أن يخيفنا وأن يقنطنا من رحمة الله ولذلك الله سبحانه يريد منا أن نعيش في أمان.

وأوضح أن هناك نماذج كثيرة في القرآن تدعونا أن نطمئن من حولنا.

وعقب أداء خطبة عيد الأضحى غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد القوات الجوية.

السيسي صلاة عيد الأضحى مسجد القوات الجوية خطبة عيد الأضحى موسم البشر والسرور

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