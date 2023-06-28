تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع ضد مالي في كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب مصر الأولمبي، مع نظيره منتخب مالي، مساء اليوم الأربعاء، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

منتخب مصر يواجه مالي في كأس الأمم الأفريقية.. الليلة

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات مالي والنيجر والجابون.

وكان المنتخب الأولمبي قد استهل مشواره في البطولة القارية كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بالتعادل السلبي مع النيجر.

ويتطلع الفراعنة لتحقيق الفوز أمام مالي والخروج من المباراة بثلاث نقاط هامة للتأهل إلى الدور المقبل.

ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي هو حامل لقب البطولة، حيث توج بها عام 2019 في القاهرة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع

حارس المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد ميسي.