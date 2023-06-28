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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة روسية: احتمالات انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب مرتفعة

اتفاقية الحبوب -
اتفاقية الحبوب - أرشيفية

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقه أن تقوم روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب، وهو الاحتمال الأكثر ارتفاعا.

وقالت الوكالة الروسية، إن احتمالات انسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب في يوليو القادم لا تزال مرتفعة لكن المحادثات مستمرة.

وأضافت الوكالة، أن انسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، لافته إلى أن أنقرة والأمم المتحدة يحذران الزملاء الغربيين.

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وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أسس لتمديد صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن الجزء المتعلق ببلاده والالتزامات تجاهها لم يتم الوفاء بها بعد.

وقال بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية أسس لدى روسيا لتمديد صفقة الحبوب: "لا، لا توجد أي أسس لأنه لم يتم الوفاء بالجزء المتعلق بروسيا".

وكان مصدر روسي مطلع على المفاوضات الخاصة بصفقة الحبوب قد أعلن في وقت سابق أن الوضع حول مسألة تمديد "صفقة الحبوب" لا يبعث على التفاؤل، لافتا إلى أن مخاطر وقف الصفقة لا تزال قائمة. 

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