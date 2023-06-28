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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: نحر 50000 رأس ماشية منها 36 ألفا بمجزر البساتين

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) شهدت اقبالًا ملحوظًا من المواطنين من بعد صلاة العيد لذبح أضاحيهم فى مكان صحى وآمن مشيرًا.

وأوضح المحافظ، أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين، وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين فى ذبح الأضحية، حيث تشمل الخدمة المجانية، الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح، والتجهيز، ومكان انتظار السيارة.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة استمرار تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين  على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

ونوه محافظ القاهرة بتوافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة .

ومن جهته، أشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إلى أن عدد رؤوس الماشية التى تم ذبحها  بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين )  حتى صبيحة أول أيام العيد قاربت 50 ألف رأس منها 36 ألفا بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر ، كما تم تحرير أكثر من 120 محضرا، وضبط 36 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر حيث تم اعدام غير الصالح منها للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد د. صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة .

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل؛ فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ ، وقانون النظافة ٣٨ لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع . 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري  أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى ٤ صالات لاستيعاب الأضاحي مشيرًا لوجود أختام  بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير .

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه  يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور  على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣ ، ٢٧٤٢٧٠٥٣ ، 01550987957 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١ .

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