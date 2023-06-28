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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنجاز غير مسبوق.. الصين تعلن عن تركيب أكبر توربين للرياح في العالم

صدى البلد

أعلنت شركة سي تي جي الصينية، عن بناء أكبر توربين رياح بحري في العالم، بقدرة تصل إلى 16 ميجا واط، وذلك قبالة ساحل مدينة فوجيان جنوب شرق الصين.

ويصل ارتفاع التوربين إلى 146 مترا، بقطر دوار طوله 252 مترًا، وشفرات طولها 123 مترا، وجرى بناؤه على أرض مساحتها 50 ألف متر مربع.

ويبدو أن المشروع يستخدم مجموعة غير محددة من التوربينات، ولكنه سيشمل على الأقل توربينات رياح واحدة بقوة 13 ميجاوات و16 ميجاوات، بحسب تقارير محلية صينية نُشرت على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ احتفالا بما سمته إنجاز غير مسبوق في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد تقرير صادر عن سي تي جي يوم الاثنين الماضي أن توربينات الرياح البحرية بقدرة 13 ميجاوات، قد تم رفعها أواخر الأسبوع الماضي، من سفينة تركيب توربينات الرياح الخاصة بالشركة.

وفقًا للتقرير فإن التوربينات التي تبلغ 13 ميجاوات هي بالفعل أكبر توربين قامت الصين بتركيبه، ولكن من الواضح أنه سيتم تجاوزه قريبًا بواسطة التوربينات التي تبلغ 16 ميجاوات.

وسيولد التوربين كمية كهرباء قياسية تصل إلى 34.2 كيلو واط في ساعة لكل دورة واحدة، أي حوالي 66 جيجاواط في الساعة سنويا، أي ما يكفي لتغطية احتياج 36 ألف منزل من الكهرباء.

وبلغت كلفة المشروع حوالي 6 مليارات يوان صيني (761 مليون دولار)، وسيسمح بتوفير نصف مليون طن من الفحم المستهلك، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.36 مليون طن سنويا.

الصين توربين الرياح الطاقة المتجددة

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