‏أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. صور

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النجاحات في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات، والتي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقة، تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته "2 حافظة نقود بداخلهما مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية - هاتف محمول "مجهولين المصـــــدر".

وبمناقشته حول مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

أمكن التوصل إلى المجنى عليهم، وباستدعائهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" عقب قيامهم بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى - هاتف محمول من أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم تحت تهديد سلاح أبيض "كان بحوزة أحدهم".

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين أثناء استقلال السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم لأماكن ترددهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج مستقلين مركبة "توك توك" "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما – مبلغ مالى – هاتف محمول”.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم المطرية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول”.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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