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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

كولر
كولر

لم يستطع لاعبي النادي الاهلي الاستمتاع بعطلة عيد الاضحى المبارك، حيث اصدر مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى قرار بإلغاء اجازة العيد والبدء مباشرة فى الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى المقرر إقامتها غدا الخميس ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من الدورى الممتاز.

النادي الاهلي 

ماذا يريد النادي الاهلي من مبارة البنك الاهلي؟

يسعى الأهلى بلا شك إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط استمرارا فى خطة حسم الدورى مبكرًا للوصول للنقطة ٧٧، حيث يمتلك الفريق حاليًا ٦٥ نقطة فى صدارة جدول الترتيب، جمعها من ٢٥ مباراة بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الوصيف الذى جمع ٦٤ نقطة من ٣٠ مباراة.
ويحتاج الأهلى للفوز فى اربع مباريات من التسعة المتبقية له ليتوج رسميًا باللقب فى حالة لم يقع بيراميدز فى فخ التعادل او الهزيمة خلال مواجهاته القادمة، وفى هذه الحالة يحتاج الأهلى لعدد نقاط أقل من أجل التتويج.

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كولر يحذر الاعبين من هذه الأكلة؟

ضمن خطة الاستعداد للمباراة حرص الجهاز الفنى بقيادة كولر على توجيه تحذيرات مشددة على جميع اللاعبين من زيادة الوزن خلال تلك الفترة نظرًا لحالة العيد والأكلات الدسمة المشهورة فيه من فتة ولحمة وغيرها من الاكلات التى قد تؤثر على وزن اللاعبين، ويحتاج الأهلى لاعبيه فى المرحلة القادمة لحسم لقب الدوري، ومن ثم منح الراحة للاعبين الاساسيين الذين تم استهلاكهم بقوة فى السنوات الأخيرة، وكانوا سببًا رئيسيا ومهما فى انجازت الأهلى المتتالية.

ويعمل كولر على ذلك خوفًا من تعرض احد نجومه للإصابات الطويلة، ومازال امامه تحديات بعد ذلك مثل مونديال الأندية وكأس مصر والاستعداد لبدء الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفنى على تجميع بعض الفيديوهات لفريق البنك الأهلى فى الفترة الآخيرة لتقديمها لكولر لمتابعة الفريق الخصم، ومن المنتظر ان يعقد كولر اجتماعا فنيا مع اللاعبين لشرح خطة المباراة.

النادي الاهلي 

مفاجأة كولر لفريق البنك الأهلي قبل المبارة

ومن المتوقع ان يستمر الخواجة السويسرى فى عملية التدوير والروتشين بين اللاعبين خلال مواجهة البنك القادمة، حيث شهدت المباراتان الاخيرتان بعد التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربى امام كل من حرس الحدود فى الدورى ومنتخب السويس فى الكأس، إجراء بعض التغييرات العديدة فى تشكيل الاهلى ومنح الفرصة للبدلاء واراحة الاساسيين.

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