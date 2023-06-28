200 جنيه عيدية من محافظ جنوب سيناء للأطفال في أول أيام العيد

وزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عيديات على أطفال جنوب سيناء، فئة 100 و200 جنيه، وذلك عقب صلاة العيد، وأثناء استقباله المهنئين في مكتبه بمدينة طور سيناء.

وبعث فودة تهنئة لرئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري.

وهنأ فودة مواطني المحافظة ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكذلك جموع الشعب المصري، متمنيا السلامة والأمن، داعيا الله أن يحفظ مصر.

كما قام المحافظ بتوزيع العيدية على الأطفال، بالإضافة إلى كميات كبيرة من لعب الأطفال الذين تسابقوا لمصافحة المحافظ وأخذ اللقطات التذكارية معه.

وأكد فودة أنه سوف يتم توزيع أطنان من اللحوم والمواد الغذائية مجانا على أهالي جنوب سيناء.



عيديات المحافظ

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