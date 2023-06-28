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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تطمئن على توافر وسائل الحماية لممارسى الأنشطة البحرية بشواطئ الغردقة

صدى البلد

قادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صباح اليوم الأربعاء، فريق محميات البحر الأحمر فى جولة تفقدية لشواطئ الغردقة. 

واستقلت وزيرة البيئة أحد مراكب محميات البحر الأحمر، وبدأت جولة التفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاءً بجزيرة الجفتون.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجولة، أنه تم تفقد أحد المراكب السياحية الموجودة بتلك المنطقة للتأكد من توافر جميع الاشتراطات البيئية وعوامل السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية الموجودين داخل المركب، كما تم التأكد من عدم وجود أى ممارسات بيئية خاطئة.

فى السياق ذاته، فقد اطمأنت وزيرة البيئة من مدير محميات البحر الأحمر أنه تم توزيع جميع العاملين بمحميات البحر الأحمر على الأماكن المختلفة على طول الساحل مثل مناطق الجونة وخليج أبو سومة وسهل حشيش وخليج مكادى لاستمرار قيامهم بعمليات المسح البحرى والتى بدأت منذ أمس، وتأكدها من توافر جميع إجراءات السلامة والأمان لهم، وكذلك تم التأكيد على الإلتزام بالتعليمات التى أصدرتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضى، وذلك من قبل مراكز الغوص والمراكب والفنادق السياحية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يوجد فريق آخر من محميات البحر الأحمر يعمل على طول الساحل للتأكد من التزام الشواطئ بالاشتراطات البيئية وبإجراءات السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قامت أمس بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي، للوقوف على جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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