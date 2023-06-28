خطيب الأزهر: يجب أن نكون على قدر المسؤولية لتحقيق الوحدة فيما بيننا

ألقى الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق، خطبة عيد الأضحى من الجامع الأزهر ودار موضوعها حول "وقفات مع عيد الأضحى المبارك".



وأوضح د. العواري أن الحجيج علي اختلاف لغاتهم وجنسياتهم لم يذهبوا إلى مكة لمطمع ولا طلبا لدنيا، وإنما تركوا زينة الدنيا وخلعوا المخيط وتجردوا من ثيابهم رمزاً وإشارة إلى ترك زمن المعاصي والذنوب حتي كانوا أهلاً لأن ينظر الله لهم، بل يباهي بهم ملائكته قائلا "يا ملائكتي أن أنظروا إلى عبادي جائوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخشون عذابي يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم"،وأشار فضيلته إلى أن العيد الأكبر هو عيد يحتفل به المسلمون بتلك الثُلة التي صفت أرواحها ورقت قلوبها وزرفت عيونها بالدمع طلبا لمرضاة مولاها.

وبين د. العواري أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يشاركون الحجيج، الذين تركوا دنياهم ووفدوا إلى الرحمن طمعا في رحمته وخشية من عذابه، فيلبون كما يلبوا وأرواحهم تهفو لزيارة بيت الله الحرام، وأضاف فضيلته أن اليوم هو احتفال بإتمام النعمة وكمال الدين علينا، حيث إن الله تبارك وتعالى قد أتم التشريع وأنزل على حبيبه المصطفى يوم أن كان واقفاً بعرفات وهو علي ناقته القصواء، أنزل عليه ما يدل علي كمال الدين وتمام النعمة وارتضاء الله الإسلام لنا دينا، قال تعالى"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا "،، فهمي نعمة عظمي لا تضاهيها نعمة، تستحق منا أن نفرح وأن نقيم حفلاً، وهذا الحفل هو العيد.

وأوصي عميد أصول الدين الأسبق المسلمين بأن يكونوا أمة علي قدر مسؤولية هذا العيد وأن يحققوا الوحدة فيما بينهم وأن يأخذوا درساً من الاعتصام بحبل الله ، كما توحد الحجيج وجمعهم نشيد واحد تحت راية التوحيد والتلبية "لبيك اللهم لبيك ،، لبيك لا شريك لك لبيك" فهؤلاء الحجيج أجابوا ربهم وآمنوا به وحده، نافين الشريك والولد بقولهم"لبيك لا شريك لك لبيك"، معترفين بأن الحمد له فهو المستحِق للحمد دونما سواه، فالفضل والنعمة له، فهو المنعم وهو صاحبها ، وأن الملك له فهو صاحب الملك والملكوت ذو الجلال والإكرام.

واسترسل فضيلته بأن العيد هو احتفال بالتوحيد الذي جاء به النبي ﷺ فحقق به وحدة العالم والبشرية ووحدة العرب بعد أن كانوا طوائف شتى وقبائل متنوعة متناحرة يأكل قويهم ضعيفهم، تحكمهم شريعة الغاب، فإذ بهم ينصهرون في بوتقة الإسلام فكانوا خير أمة أخرجت للناس محققين فيهم قول ربهم"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٢٠) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"، ونصح فضيلته المسلمين بأن يستجيبوا لداعي ربهم، وأن يحققوا الوحدة فيما بينهم ، وأن يجمعوا شملهم ويوحدوا صفوفهم ، وأن يبتعدوا عن المنازعات والخصومات ، وأن يكونوا عباد الله إخوانا عملا بقوله ﷺ" لا تَباغَضُوا ولا تَحاسَدُوا ولا تَدابَرُوا وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا".

ونوه فضيلته إلى أنه إذا أرادت الأمة أن تنتفع من هذا العيد، فعليها أن تعيد لُحمتها وتترابط فيما بينها كي يرضي الله عنها، ويرضي عنها رسولها ﷺ، كما أوصي فضيلته المسلمين بعدم التنازع فتذهب قوتهم ودولتهم، حيث يتوحد العالم، وتتفكك أمة الوحدة وتتناحر وتتقاتل فيما بينها. وأردف فضيلته بأن العيد هو عيد التضحية والفداء بالنفس والنفيس، بالمال والولد بالروح لأجل حماية العقيدة، والقيام بالواجب تجاه الدين وحماية الأوطان والمجتمعات التي يعبدون الله فيها ، وضرب فضيلته مثالا برؤيا إبراهيم عليه السلام حينما رأي في المنام أنه سيذبح ولده - ورؤيا الأنبياء وعد وحق وصدق، فكان ابنه طفل جاءه في الكبر فتعلقت به روحه وملك عليه وجدان قلبه، طفل أحاطت به الابتلاءات منذ الصغر، قال تعالى "فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ"؛ محنة وابتلاء عظيم، انظروا إلى عظم التضحية، أراد الأب أن يدخل ولده إرث النبوة وأن يدخله تحت مظلة التوحيد والتسليم لتنفيذ أمر الله، ولم يكن قوله "فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ " للتخيير لأن إبراهيم عازم عزما أكيدا علي تنفيذ أمر الله ، فإذ بإسماعيل يواجه الأمر بغاية التسليم والرضا والإذعان لأمر الله ، بل وعاون أباه علي تنفيذ قضاء الله "قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ"؛ فكل محنة يتولد منها منحة ، فتأملوا نتيجة التسليم المطلق لأمر الله {وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}.

وختم فضيلته خطبته قائلا إنه ينبغي علي المسلمون أن يسلموا أمورهم لله، يعرفوا طريقهم مع الله لكي يعيشوا العيد بحق ، فالطريق للعيد هو الإذعان للإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وأن يتذكروا قول الله عز وجل {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}.