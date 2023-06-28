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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الممبار بالأرز بمذاق شهي

الممبار
الممبار

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الممبار بالأرز بمذاق شهي لتقديمها لأفراد الأسرة والضيوف خلال عيد الأضحى 

نعرض لكم طريقة عمل الممبار بالأرز بمذاق مميز فى عيد الأضحى من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي 

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مقادير الممبار بالأرز:

بصل مفروم

ممبار

أرز

طماطم مفرومة

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ثوم

فلفل أخضر رومى

فلفل حار

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة عمل الممبار بالأرز

* اخلطي الأرز والطماطم والبصل المفروم والثوم المفروم  والملح والفلفل الأسود والكمون جيدا ثم ضيفي الشبت المفروم والبقدونس المفروم والكزبرة المفروم

* ضيفى الفلفل الرومى والحار والزيت وقلبى جيدا ثم احشى الممبار بالخليط ويتم سلقه فى الماء المغلى مع الملح والأعشاب على النار ثم حمريه فى الزيت أو السمنة ويقدم ساخن

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