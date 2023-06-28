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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 89 ألف خدمة بجميع المحافظات

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ89 ألفًا و393 خدمة، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ10 آلاف و152 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ10 آلاف و493 سيدة، وكانت الجيزة أعلى المحافظات بتقديم 1549 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ1138 خدمة، فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة 2148 خدمة، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بـ295 خدمة، تليها محافظة البحيرة بـ258 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 25 ألف و664 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 4133 خدمة، تليها محافظة الغربية بـ2996 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 2012 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 888 خدمة، تليها محافظة البحيرة بـ 408 خدمات، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 7778 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت القاهرة أعلى المحافظات بـ818 خدمة، تليها محافظة البحيرة بـ568 خدمة.

وقال «عبدالغفار» حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 11 ألفا و148 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2592 استمارة، تليها محافظة البحيرة بـ2335 استمارة.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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