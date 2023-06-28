ميلان الإيطالي يتعاقد مع سبورتييلو لحراسة مرمي الفريق

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع حارس المرمى ماركو سبورتييلو للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يتعاقد مع سبورتييلو

ووقع ماركو سبورتييلو على عقد مع ميلان لمدة 4 مواسم، ليستمر في صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2027.

وسبق للحارس الإيطالي صاحب الـ 31 عامًا، ارتداء ألوان العديد من الأندية المحلّية أبرزها أتالانتا وفيورنتينا.

ومن المقرر، أن يرتدي سبورتييلو مع فريقه الجديد ميلان القميص رقم 57 بعد انضمامه لصفوف الفريق قادما من صفوف أتلانتا، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.