بالثدي والقولون| ارتفاع إصابات الشباب في المملكة المتحدة بالسرطان إلى 22%

أفادت فضائية العربية في تقرير بثته اليوم بأن الأبحاث المستمرة و الدائمة لم تتمكن حتي الآن من كبح جماح أخطر أمراض العالم وهو " السرطان ".

الإصابة بالسرطان لأكثرية من يبلغ العشرينات والثلاثينات من الشباب

وأوضح التقرير أنه وفقا للأرقام في الولايات المتحدة، فإن نسبة الإصابة لدي الشباب ما بين ٢٥ عاما إلى ٤٩ عاما قد زادت بنسبة ٢٥% وهذه الزيادة جاءت على مدار الثلاثين عاما الماضية، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هذه الزيادة باتت تحد لجيل الألفية في العشرينيات و الثلاثينات من العمر.

أكثر السرطانات انتشارا بين شباب المملكة المتحدة

ووفقا للبروفيسور كبير العلماء في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإنه يقول إن الارتفاع يتركز في أنواع معينة من السرطانات في الممكلة المتحدة و خاصة " سرطان القاولون والرحم والثدي والكلي".