الأهلي السعودي يرسل عرضًا رسميًا إلى برشلونة للتعاقد مع فرانك كيسي

أكد الصحفي الكتالوني الموثوق جيرارد روميرو، تلقي نادي برشلونة الإسباني عرضًا رسميًا من أهلي جدة السعودي، للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي.

فرانك كيسي انتقل إلى برشلونة في صيف العام الماضي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من ميلان الإيطالي.

وقال روميرو، عبر برنامجه على تطبيق “تويتش”، إن الأهلي السعودي أرسل عرضًا رسميًا لـ برشلونة، من أجل التعاقد مع كيسي، مقابل 20 مليون يورو.

وأوضح أن أهلي جدة عرض على كيسي الحصول على راتب يُقدر بـ10 ملايين يورو سنويًا، حيث يدرس نادي برشلونة العرض قبل إرسال رد للنادي السعودي.

جدير بالذكر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قاد الأهلي للعودة مجددًا لدوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق.