عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يهنئ المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك

ريشي سوناك
ريشي سوناك

هنأ رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، المسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سوناك، في بيان نشرته الحكومة البريطانية: "عندما تجتمعون للاحتفال، يذكرنا عيد الأضحى بأهمية الأسرة والأصدقاء والمجتمع، إضافة إلى الدور الحيوي للإيمان في الذهاب إلى أبعد من ذلك لجعل العالم مكانا أفضل لمن حولنا".

وأضاف: "أود أن أشيد بالمساهمة الرائعة التي يقدمها المجتمع المسلم للمملكة المتحدة، وأتمنى لكم ولأحبائكم الصحة والسعادة".

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض.

نحتفل في البيت الأبيض.. جو بايدن يهنئ مسلمي العالم بعيد الأضحي المبارك

دعونا نستلهم قيم التعاطف.. جوتيرتش يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

ووفقا للبيان، قال بايدن: "نرسل أنا وزوجتي جيل أطيب تمنياتنا إلى كل من يحتفلون بعيد الأضحى"، مضيفا أن تقاليد عيد الأضحى المبارك وأداء فرائض الحج تمثل فرصة للمسلمين لتجديد إيمانهم وتذكر بأهمية الإيثار والصدقة وخدمة الفقراء.

عيد الأضحى بريطانيا سوناك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

موضوعات متعلقة

رئيسة وزراء إستونيا تعد بـ مفاجأة بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو

مرتزقة | إعلان صادم من روسيا بشأن إرسال دول قواتها إلى أوكرانيا

عمل خسيس | تركيا تدين حرق المصحف في السويد أول أيام عيد الأضحى

بسبب أزمة خطيرة.. روسيا تحذر أوكرانيا والغرب من تأخير التسوية السلمية للصراع

بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط جنرال روسي كبير في تمرد فاجنر

لأول مرة.. لافروف يعترف بتدخل أمريكا لمنع أوكرانيا من استخدام التمرد لمهاجمة روسيا

أمين عام الناتو يكشف عن شرط انضمام أوكرانيا إلى الحلف

تحرك رسمي من روسيا بعد ترخيص السويد إحراق القرآن

ترشيحاتنا

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

شروط نحر الأضحية وما يجزئ منها.. فيديو

الأهلي يتفق على انتقال لاعبه إلى الدوري القطري

مهاجم بلوزداد على رادار الزمالك

غير مطمئن.. بيان عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

سعد نبيهة ومدرسة المشاغبين.. ثوابت العيد أخذت الكثير من عمر جيل التسعينات

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

فيديو

مطربة راب شهيرة تضرب حبيبها بالهاتف المحمول في وجهه

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ