رئيس وزراء بريطانيا يهنئ المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك

هنأ رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، المسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سوناك، في بيان نشرته الحكومة البريطانية: "عندما تجتمعون للاحتفال، يذكرنا عيد الأضحى بأهمية الأسرة والأصدقاء والمجتمع، إضافة إلى الدور الحيوي للإيمان في الذهاب إلى أبعد من ذلك لجعل العالم مكانا أفضل لمن حولنا".

وأضاف: "أود أن أشيد بالمساهمة الرائعة التي يقدمها المجتمع المسلم للمملكة المتحدة، وأتمنى لكم ولأحبائكم الصحة والسعادة".

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض.

ووفقا للبيان، قال بايدن: "نرسل أنا وزوجتي جيل أطيب تمنياتنا إلى كل من يحتفلون بعيد الأضحى"، مضيفا أن تقاليد عيد الأضحى المبارك وأداء فرائض الحج تمثل فرصة للمسلمين لتجديد إيمانهم وتذكر بأهمية الإيثار والصدقة وخدمة الفقراء.