أوكرانيا تعترف: الهجوم المضاد صعب.. ويتطلب الكثير من الصبر

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الأربعاء، إن هجوم الجيش الأوكراني المضاد يسير بجد ويتطلب الكثير من الصبر.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال بودولياك، "هذه المرحلة صعبة وتتطلب نهجا أكثر صبرا، بما في ذلك من المراقبين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن الاحتياطات الأوكرانية الرئيسية في هجوم كييف المضاد ضد القوات الروسية لم يتم نشرها بعد، حيث لم يتم نشر الجزء الأكبر من الاحتياطيات التي دربها الغرب.

وقال ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن الاستيلاء على عدة قرى صغيرة على بعد مسافة من الخطوط الدفاعية الروسية الرئيسية لم يكن الحدث الرئيسي للعملية الأوكرانية، لكنه مجرد “معاينة”.

وأوضح أنه “عند دخول الاحتياطات الأوكرانية الرئيسية لميدان القتال.. سيرى الجميع كل شيء”.

وأضاف أنه “لم يتم استخدام احتياطيات القوات الرئيسية في كييف، بما في ذلك معظم الألوية المدربة في الغرب والمسلحة بالدبابات والعربات المدرعة التي قدمها الناتو، في الهجوم المضاد حتى الآن”.