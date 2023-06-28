إمام عاشور يحتفل بـ عيد الأضحى على طريقته .. شاهد

احتفل إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بعيد الأضحي ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر إمام عاشور برفقه زوجته، مع أضحية العيد، وعلق كاتبًا: “كل سنة وانتم طيبين عيد سعيد عليكم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا”.

وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.