أمم إفريقيا .. ابراهيم عادل يحرز هدف الأولمبي الأول فى شباك مالي

احرز ابراهيم عادل هدف المنتخب الأولمبي الاول في شباك منتخب مالى على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة فى المغرب .

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب المنتخب الأولمبي وفشل ابراهيم عادل فى اللحاق بإحدى التمريرات الطولية داخل منطقة الجزاء وتصل الي حارس مرمي منتخب مالي.

وكاد حارس منتخب مالي ان يرتكب خطأ لدى ركله الكرة وتدخل أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي التي اصطدمت به الكرة لتخرج بعيدا عن منطقة الجزاء.

وسدد محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي حوار مرمي حارس منتخب مالي فى الدقيقة الثالثة.

وشهدت الدقيقة الخامسة ضغطا متقدما من لاعبي المنتخب الأولمبي على الخطوط الخلفية لمنتخب مالي لمنع بناء الهجمات من الخلف.

واعتمد المنتخب الأولمبي على الكرات الطولية عن طريق محمد شحاتة وروع ابراهيم عادل دفاعات مالي لكن يفشل فى الاختراق نظرا للكثافة العددية المنافس.

احرز ابراهيم عادل هدف المنتخب الاولمبي فى شباك مالي فى الدقيقة التاسعة بعد استلامه تمريرة من اسامة فيصل سددها بقوة من خارج منطق الجزاء.

ودفع البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بتشكيل الفراعنة الذى جاء على النحو الآتي:

حمزة علاء فى حراسة المرمي

أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ومحمد حاتم ومحمد شحاتة و أحمد نبيل "كوكا" ومحمود صابر وأحمد "قطة" وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

ويدخل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لقاء مالي رافعا شعار لا بديل عن الفوز لاسيما وان أي نتيجة أخري ستبعد أولمبي الفراعنة عن التأهل الي الأدوار القادمة في كأس أمم إفريقيا .

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ومالي والقنوات الناقلة



مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى في كأس أمم إفريقيا.

وسقط المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما فى منذ قليل افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وشهد الشوط الأول بداية سريعة من المنتخب الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.