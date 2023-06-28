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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس أمم إفريقيا.. تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة مالي

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي تشكيل الفراعنة المقرر أن يخوض مباراة مالي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً بالمغرب.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالآتي:

حمزة علاء فى حراسة المرمي 

أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ومحمد حاتم  ومحمد شحاتة و أحمد نبيل "كوكا" ومحمود صابر وأحمد "قطة" وأسامة فيصل  وإبراهيم عادل.

ويلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .

ويدخل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لقاء مالي رافعا شعار لا بديل عن الفوز لاسيما وان أي نتيجة أخري ستبعد أولمبي الفراعنة عن التأهل الي الأدوار القادمة في كأس أمم إفريقيا .

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي ومالي والقنوات الناقلة  

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .
مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى في كأس أمم إفريقيا.

وسقط المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي في فخ التعادل السلبي أمام  نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما فى منذ قليل افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وشهد الشوط الأول بداية سريعة من المنتخب الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.

المنتخب الأولمبي مالي أمم أفريقيا احمد عيد ميكالي النيجر

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