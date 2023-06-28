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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .

ويدخل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لقاء مالي رافعا شعار لا بديل عن الفوز لاسيما وان أي نتيجة أخري سوف تبعد أولمبي الفراعنة عن التأهل الي الأدوار القادمة في كأس أمم إفريقيا .

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سيناريوهات تأهل المنتخب الأولمبي 

يحتاج المنتخب الأولمبي إلى تحقيق الفوز أمام مالي بعد تعادله في المباراة الأولى أمام النيجر بنتيجة 0-0 بينما نجح المنتخب المالي في تحقيق الفوز على الجابون بثلاثية نظيفة ليعتلى صدارة المجموعة الثانية.

أما السيناريو الثاني أمام المنتخب الأولمبي يتضمن التعادل امام مالي بحيث يبلغ رصيده حينها 5 نقاط والفوز على الجابون في الجولة الثالثة من اجل التأهل الي الادوار القادمة.  

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.
بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط.. ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.
 

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي ومالي والقنوات الناقلة  

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد مالى في كأس أمم أفريقيا
مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى في كأس أمم إفريقيا.

وسقط المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي في فخ التعادل السلبي أمام  نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما فى منذ قليل افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وشهد الشوط الأول بداية سريعة من المنتخب الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.

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مجموعة المنتخب الأولمبي فى كأس أمم إفريقيا 

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب عن وقوع المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي فى المجموعة الثانية مع مالى والجابون والنيجر، بينما ضمت المجموعة الأولى المغرب وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا، بمشاركة المنتخب الأولمبي فى الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو على الملاعب المغربية.
 

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مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في البطولة كالتالي:
 

المنتخب الأولمبي vs النيجر

المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره منتخب النيجر اليوم الأحد 25 يونيو، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخب الأولمبي vs مالي

المنتخب الأولمبي يواجه نظيره منتخب مالي يوم الأربعاء 28 يونيو ، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة .

المنتخب الأولمبي vs الجابون

المنتخب الأولمبي مع نظيره منتخب الجابون يوم 1 يوليو المقبل، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المنتخب الأولمبي حامل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية.

 

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